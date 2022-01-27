В Подмосковье вводят новые стандарты развития индивидуального жилищного строительства

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Власти Московской области вводят новые стандарты развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом в ходе отчета перед депутатами Мособлдумы сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как отмечается в Telegram-канале губернатора, новый стандарт предполагает единую инфраструктуру: детский сад, школа, здравоохранение, транспортная сеть, места отдыха и общественные пространства. Четыре пилотных проекта планируется уже сейчас запустить в Дмитрове, Пушкино, Наро-Фоминске и Истре.

"Московская область <...> первая по вводу жилья. У нас есть многоквартирные дома, ИЖС, есть указ президента о предоставлении комфортного жилья, улучшении жилищных условий человека, поэтому мы строим. И здесь ключевое - строить с умом, чтобы новоселье было в радость. <...> Существуют принятые определенные программы, которые дадут старт не только многоквартирным домам, но и ИЖС. Очень хочется, <...> чтобы мы наконец уже увидели эти новые проекты, их стоимость, доступность, потому что там предполагается, в том числе, стимулирование по льготной ипотеке", - сказал Воробьев.

Он также напомнил, что власти региона ранее приняли новый стандарт по строительству многоквартирных домов. "Смысл заключается в том, что нет ступеней, нет мусоропровода, который раздражает тебя, есть двор, в котором может ребенок гулять без оглядки. <...> Вот эти стандарты сегодня являются нормой, и такие новостройки мы будем видеть", - резюмировал он.