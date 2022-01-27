В Подмосковье запустят еще 17 проектов по реновации

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Власти Московской области запустят еще 17 проектов по реновации. Об этом в ходе отчета перед депутатами Мособлдумы сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как отмечается в Telegram-канале губернатора, эти проекты будут запущены в 2022 году в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Красногорске, Ленинском, Люберцах и на других территориях.

"У нас подготовлены [по программе реновации] ряд проектов: первые два - это Мытищи и Раменское - уже реализуются, и еще 17. Реновация предполагает, что ты можешь переехать из безнадежно устаревшего, почти аварийного дома в современное комфортное жилье", - сказал Воробьев.

Он напомнил, что по аварийному жилью гражданам нет нужны дожидаться расселения, а можно получить сертификат на покупку нового. "Ждать в аварийном жилье - это плохая история. Мы в этом году предусмотрели сертификат - 84 тыс. рублей за 1 кв. м. До 15 марта можно подать заявление, соответственно, если дом признан аварийным, получить деньги и купить на любой территории Московской области себе жилье. Считаю, что это может ускорить решение тех проблем, которые жителей беспокоят", - отметил губернатор.