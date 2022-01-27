Более 3 млн кв. м жилья планируют построить в Дагестане за три года

МАХАЧКАЛА, 27 января. /ТАСС/. Строительство и ввод в эксплуатацию жилья в Дагестане планируют нарастить за ближайший трехлетний период до 3,5 млн кв. м. В прошлом году в регионе было введено в эксплуатацию 950 тыс. кв. м, сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.

"В 2021 году в республике введено в эксплуатацию 950 тыс. кв. м жилья, примерно столько же было введено и в 2020 году. Задача минимум - до 2030 года ввести более 14 млн кв. м жилья, в том числе на ближайший трехлетний период - 3,5 млн кв. м", - передает пресс-служба слова главы региона Сергея Меликова.

Строительный комплекс, по словам руководителя субъекта, является одним из самых динамичных, перспективных сегментов рынка, в котором производится около 18% валового регионального продукта Дагестана, отрасль обеспечивает около 7% налоговых выплат. Однако, как считает руководитель субъекта, этих показателей недостаточно.

"Это очень низкие показатели для такой отрасли, которые обусловлены тем, что огромный процент строительного комплекса находится в настоящее время в "тени". В этой связи становится необходимым реформирование системы управления отраслью в направлении консолидации полномочий, ресурсов, персонализации ответственности, четкого определения сфер ведения и разграничения полномочий", - сказал Меликов.

По словам врио министра строительства республики Артура Сулейманова, чьи слова приводит пресс-служба, в 2021 году на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" и Республиканской инвестиционной программы предусмотрены средства в размере 3,5 млрд рублей. "По состоянию на 1 января 2022 год кассовое исполнение составляет 96,4% от общего объема", - заверил Сулейманов.