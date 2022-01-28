Общая задолженность россиян по ипотеке превысила 11,75 трлн рублей по итогам 2021 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Общая задолженность россиян по ипотечным кредитам за 2021 год выросла на 26,7% и превысила 11,75 трлн рублей на 1 января 2022 года, следует из статистики Банка России.

При этом просроченная задолженность по ипотеке в декабре снизилась на 4,15% по сравнению с ноябрем и сегодня достигает почти 59,5 млрд рублей. Средневзвешенный срок по выданным в декабре ипотечным кредитам превысил 21 год и 5 месяцев. Средневзвешенная ставка в декабре выросла на 0,22 п. п. по сравнению с ноябрем и достигла 7,81%.

Всего за 12 месяцев 2021 года выдано более 1,9 млн ипотечных кредитов, что на 7% превышает аналогичный показатель 2020 года. При этом отдельно в декабре банки предоставили почти 192,4 тыс. ипотек, что на 9% ниже показателя аналогичного месяца 2020 года.