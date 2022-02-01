Нацпроект по жилью стал самым упоминаемым в СМИ в 2021 году по версии "Медиалогии"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Нацпроект "Жилье и городская среда" стал самым упоминаемым в СМИ по итогам 2021 года. Количество сообщений по этому нацпроекту, который на протяжении всего года был в числе самых популярных в СМИ, составило 418,321 тыс., на втором месте - нацпроект "Безопасные и качественные дороги" (349,512 тыс. сообщений), говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном для ТАСС.

Нацпроект "Образование" занял третье место с результатом 270,165 тыс. сообщений в СМИ.

Количество сообщений о нацпроектах "Демография", "Экология", "Культура", "Здравоохранение", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составило от 117,61 тыс. до более чем 250 тыс. Из них наибольшее количество сообщений в СМИ посвящено нацпроекту "Демография" (четвертое место в рейтинге по итогам года) - 252,187 тыс.

Нацпроект по цифровой экономике упоминался в 88,387 тыс. сообщений, по производительности труда - в 72,4 тыс. сообщений, по экспорту - в 50,263 тыс. Количество сообщений по нацпроекту "Наука" составило 27,776 тыс., а по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 11,7 тыс. сообщений.

Нацпроект "Жилье и городская среда" стал самым упоминаемым в печатных СМИ (21,6% от общего числа сообщений о нацпроектах) и электронных СМИ (19,3%). Самым популярным в телевизионных СМИ стал национальный проект "Безопасные и качественные дороги" (19,5%). Он же занял второе место в электронных СМИ (16,3%). В ТВ-СМИ второе место занял жилищный нацпроект (17,7%), а в печатных СМИ - нацпроект "Образование" (14,5%). На третьем месте в печатных СМИ "дорожный" нацпроект ( 14,3%), в электронных СМИ и на ТВ - "Образование" (12,4% и 12% соответственно).

По данным "Медиалогии", "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" оказался аутсайдером по упоминаниям со всех категориях СМИ: на телевидении сообщения об этом нацпроекте составили 0,2%, в печатных СМИ - 0,4%, в интернете - 0,6%.