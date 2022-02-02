"Известия": в ГД предлагают упростить принятие собственниками решений о капремонте домов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Количество голосов собственников квартир, необходимое для принятия решений о капитальном ремонте домов, может быть снижено с 2/3 до 50%. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс РФ планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщили газете " Известия " в комитете нижней палаты по строительству и ЖКХ.

Согласно данным газеты, необходимый кворум на собраниях собственников квартир для определения плана работ планируют сократить до 50% - так гражданам упростят доступ к решениям о капремонте, его стоимости, перечне и очередности проведения работ.

Собрать 2/3 собственников, чтобы принять решение о капремонте, практически невозможно, поясняет "Известиям" зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Если после сдачи платы за капремонт (поступает на счет регионального оператора - порядка 84% всех домов в РФ) жильцы не могут провести собрание, через полгода органы местного самоуправления принимают решения за них, отметила Разворотнева. Зачастую в таких случаях в первую очередь ремонтируют не то, что в приоритете у жильцов, уточняет депутат. Она добавила, что, если деньги собираются на спецсчет дома (около 16% всего жилищного фонда страны), то без решения собрания ремонт вообще не проводится, его сроки затягиваются.

Уменьшение необходимого числа собственников для признания итогов голосования позволит наиболее активным и неравнодушным гражданам принимать участие в решении о ремонте своего дома, отметил газете член комитета ГД по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский. Это должно повысить и качество выполняемых работ, и уровень общественного контроля за ними, считает он. По его мнению, сам факт такой законодательной инициативы и ее широкое общественное обсуждение должны вовлечь как можно большее количество собственников квартир в этот процесс, привлечь их внимание к тому, что они сами могут определять цели, на которые расходуются собранные средства.

Ассоциация региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) поддерживает унификацию в подходе оценки мнения собственников и приведении к единым правилам голосования по всем вопросам, пишет газета.