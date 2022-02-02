Более 100 тыс. кв. м нежилых объектов возведут в бывшей московской промзоне "Котляково"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила размещение общественно-деловой застройки с паркингом на территории бывшей промзоны "Котляково" в районе Царицыно. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"ГЗК <...> одобрила проект решения о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки, расположенной в производственной зоне №32 "Котляково", территория №1 (ЮАО). <...> На участке площадью около 10 га планируется размещение общественно-деловой застройки с парковочными местами. На указанной территории планируется возвести более 100 000 кв. м нежилых объектов, что позволит создать более 2 000 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на участке расположены складские объекты. Планируемый срок реализации комплексного развития территории составляет шесть лет.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщал, что участок бывшей промзоны "Котляково" площадью почти 23 га будет реорганизован по программе "Индустриальные кварталы". Там появятся высокотехнологичные производства и научно-исследовательские центры. Инвестиции в проект составят почти 45 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет города превысят 4,5 млрд.