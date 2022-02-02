Краудсорсинговую платформу для сбора идей запустят при разработке мастер-плана Кавминвод

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Фонд ДОМ.РФ и Институт Генплана Москвы приступили к разработке мастер-плана агломерации Кавказских Минеральных Вод. Для сбора идей планируется запустить краудсорсинговую платформу, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

"При подготовке мастер-плана будут учтены запросы и предложения местных жителей, связанные с сохранением экосистемы региона, развитием городской среды, модернизацией транспортной системы и инженерной инфраструктуры. Для этого планируется провести исследование предпочтений населения и ряд проектных сессий, пообщаться с инициативными группами граждан. Также для сбора идей будет запущена краудсорсинговая платформа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Фонд ДОМ.РФ и Институт Генплана Москвы уже приступили к разработке мастер-плана, документ будет содержать предложения, которые определят развитие Кавминвод на ближайшие 20 лет. Специалистам предстоит детализировать проектные решения для городов Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, создать экономическую модель реализации и дорожную карту проекта. Завершить подготовку всех документов планируется до конца 2023 года.

По словам директора Института Генплана Москвы Татьяны Гук, предстоит масштабная работа из четырех этапов: комплексного анализа территории, разработки концепции пространственного развития, создания мастер-плана агломерации и детализированных мастер-планов для городов Ессентуки, Пятигорск, Железноводск. Задача мастер-плана - раскрыть потенциал курортного региона России, пояснила она.

"Реализация столь масштабного проекта даст градостроителям, проектировщикам и жителям городов понимание, в каком направлении будут развиваться территории в горизонте ближайших десятилетий. При создании мастер-плана будут применены принципы стандарта комплексного развития территорий, разработанного ДОМ.РФ", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антона Финогенова.

Регион Кавказские Минеральные Воды включает Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В этих городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиниц.