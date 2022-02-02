Около 80% реализованных на аукционах ДОМ.РФ земель передали под комплексное освоение

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Около 80% федеральных земель, вовлеченных в оборот через аукционы ДОМ.РФ, были переданы под комплексное освоение территорий. Их градостроительный потенциал составляет 20,3 млн кв. м жилья, сообщили в среду в государственной компании.

"Единый институт развития имеет большой опыт реализации проектов комплексного освоения. С 2008 года 80% реализованных на аукционах ДОМ.РФ участков было предоставлено для комплексного жилищного строительства. Их общая площадь составила около 7 000 гектаров", - приводятся в сообщении слова директора подразделения "Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура" ДОМ.РФ Андрея Балука на круглом столе Сибирской строительной недели.

Он отметил, что на этих землях было построено не только жилье, но и социальная инфраструктура. Кроме того, принятый в конце 2020 года закон о комплексном развитии территорий (КРТ) дал возможность ускорить инвестиционно-строительный цикл проектов и снизить риски инвесторов на начальном этапе стройки, что позитивно скажется на доступности жилья, подчеркнул Балук.

Сегодня в работе у ДОМ.РФ 76 проектов комплексного развития территорий в 34 регионах России с общим градостроительным потенциалом 14,7 млн кв. м жилья. В 2021 году правительственная комиссия утвердила 23 проекта КРТ в 18 регионах с градпотенциалом 6,2 млн кв. м. В конце прошлого года состоялись аукционы ДОМ.РФ по первым проектам КРТ в Хабаровске и Тюмени с общей площадью более 75 га, на них можно построить 670 тыс. кв. м жилья.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.