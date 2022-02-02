Реставрацию пяти павильонов ВДНХ и Театра эстрады закончат в Москве в 2022 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Специалисты завершат реставрацию пяти павильонов ВДНХ и Театра эстрады в 2022 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"С 2011 года мы завершили реставрацию 1 754 памятников московской архитектуры. Но реставрация - это вечный процесс. Закончили работы на одних памятниках, приходит время привести в порядок другие. Реставрационный бум в Москве продолжается. В этом году работы ведутся на 526 объектах", - написал мэр.

Он добавил, что в этом году крупнейшей реставрационной площадкой Москвы остается ВДНХ.

"Близится к финишу масштабная реставрация павильона "Центральный". Сейчас идут работы по восстановлению величественных интерьеров павильона, в котором планируется открыть экспозицию Третьяковской галереи. Новая жизнь ждет павильон № 31 "Геология". После окончания реставрационных работ в павильоне разместится экспозиция "Феномен жизни: от вируса до человека", подготовленная Государственным биологическим музеем им. К. А. Тимирязева", - написал мэр.

Павильон № 30 "Микробиологическая промышленность" на момент начала реставрации находился в аварийном состоянии. Сохранившийся гипсовый лепной и деревянный декор расчистили от поздних покрасочных слоев. Под ними на плафонах двух залов была выявлена живопись - растительный орнамент. Состояние подлинного авторского красочного слоя позволило сохранить его с тонировкой утрат. До конца года в обновленном павильоне откроется Центр современных биотехнологий - музей "БИОТЕХ".

"Павильон № 15 "Радиоэлектроника и связь" был возведен в начале 50-х годов для экспозиции регионов Поволжья. Основными темами в его оформлении стали героика Сталинградской битвы и возрождение сельского хозяйства. После комплексной реставрации в павильоне № 15 откроется Музей Олимпийского комитета России", - уточнил мэр.

По его словам, еще одной большой реставрационной площадкой Москвы с недавних пор является остров Балчуг. В этом году вновь откроет свои двери Театр эстрады, который является частью знаменитого "Дома на набережной", построенного 90 лет назад. Специалисты реставрируют фасады и интерьеры здания. Будет восстановлен гипсовый лепной декор и паркет из древесины твердых пород.