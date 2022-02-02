Полная стоимость ипотечных кредитов в декабре превысила 9% годовых

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ставки по ипотечным кредитам в декабре 2021 года продолжили расти до более чем 9% и вернулись к уровню начала 2020 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса по умному подбору финансовых услуг "Кредистория" "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), сервис располагает информацией о примерно 97% банковских заемщиках.

"Средневзвешенная ПСК (полная стоимость кредита) по ипотечным кредитам в декабре увеличилась с 8,8% до 9,1% годовых. На отметке выше 9% она находилась до мая 2020 года", - говорится в сообщении сервиса.

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, ставки по ипотеке растут из-за повышения Банком России ключевой ставки. "Тем не менее, банки повышают ставки по ипотеке намного медленнее, чем ЦБ увеличивает ключевую ставку. Связано это с высокой конкуренцией между банками за ипотечных заемщиков, которые даже в кризис крайне редко допускают просрочки", - добавил он.

Дешевле всего для заемщиков ипотечные кредиты были в июне 2021 года (8,1%). Соответственно, за последние полгода ПСК увеличилась на 1 процентный пункт. Ключевая ставка ЦБ РФ, от которой во многом зависит стоимость кредитов в стране, за это же время выросла на 3 процентных пункта.