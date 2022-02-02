Минстрой планирует распространить программу низкомаржинальных проектов на ИЖС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минстрой России планирует распространить программу субсидирования низкомаржинальных проектов жилищного строительства на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом в среду сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"У нас есть программа по субсидированию низкомаржинальных проектов. <…> В ней участвует больше половины регионов. И мы ее распространим в том числе на ИЖС. Это означает, что застройщик сможет получить проектное финансирование сразу по ключевой [ставке], и его эффективная ставка будет сразу ключевая", - сказал он на конференции "Девелопмент новой волны".

Как ранее поясняли в Минстрое России, в тех регионах, где маржа между себестоимостью квадратного метра и ценой продажи невысокая, у застройщиков возникает проблема получения проектного финансирования. Без государственной поддержки жилищное строительство в таких регионах может исчезнуть, отмечали в министерстве.

Программа поддержки низкомаржинальных проектов строительства жилья запущена по поручению президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года. На финансирование программы субсидирования процентной ставки по кредитам застройщиков выделено 6,3 млрд рублей, оператором выступает ДОМ.РФ. Ожидается, что программа позволит дополнительно построить несколько миллионов квадратных метров жилой недвижимости в регионах с низкими темпами ввода многоквартирных домов.

Ранее правительство РФ своим постановлением распространило государственную программу льготной ипотеки на сферу ИЖС. Оператором программы выступает ДОМ.РФ. Согласно документу, оформить кредиты по ставке не выше 7% теперь можно на строительство частных домов либо покупку готовых объектов у застройщиков.