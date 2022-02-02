В Оренбургской области из аварийного жилья за год переселили более 1,4 тыс. человек

ОРЕНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Оренбургская область по итогам года перевыполнила в полтора раза показатели программы расселения аварийного жилья, переселив в новые квартиры более 1,4 тыс. человек. Об этом сообщается в среду в официальном аккаунте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона в социальной сети "ВКонтакте".

"За 2021 год в Оренбуржье расселено почти 26 тыс. кв. метров аварийного жилья и переселено более 1,4 тыс. человек. Установленный годовой показатель расселения по площади превышен на 152%, по людям - на 150%. Сокращение непригодной для проживания жилой площади идет в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", - сказано в сообщении.

По данным профильного министерства, расселение аварийного жилья, признанного таким на 1 января 2017 года, в Оренбуржье планируется завершить к 2023 году вместо ранее заявленного 2025 года. До конца 2023 года нужно расселить 98,7 тыс. кв. м, переселить 5,3 тыс. человек из 250 многоквартирных домов. Общий объем финансирования данных мероприятий составляет 3,7 млрд рублей, уточняется в сообщении. На сегодняшний день расселено уже более 36 тыс. кв. м аварийного жилья.

"Кроме этого, в Оренбуржье расселяют дома блокированной застройки и дома с угрозой обрушения. Это региональная инициатива - единственная в стране. В Оренбургской области переселили более 1000 человек и еще порядка 1000 человек планируется переселить из такого жилья в ближайшие три года. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 257 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Также в министерстве сообщили о переселении граждан, проживающих на территории исторического поселения регионального значения "город Оренбург". Начиная с 2020 по 2021 год расселено 1,7 тыс. кв. м. Свои жилищные условия улучшили 96 человек.