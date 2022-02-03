Доля ипотеки на вторичное жилье в России в 2021 году выросла до 59%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Доля ипотеки, выданной в России в 2021 году на вторичное жилье, в общем количестве кредитов выросла на 5 процентных пунктов - до 59%, тогда как доля ипотеки на новостройки сократилась на 1 процентный пункт - до 27%, говорится в исследовании ДОМ.РФ, проведенном совместно с агентством Frank RG.

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"Доля ипотеки на строящееся жилье снизилась на 1 процентный пункт. Одновременно на 5 процентных пунктов до 59% выросла доля ипотеки на готовое жилье", - говорится в исследовании.

Кроме того, по итогам 2021 года доля кредитов на рефинансирование снизилась на 3 процентных пункта - до 11%. А в декабре 2021 года этот показатель сократился сразу в 3 раза к декабрю 2020 году и опустился до 5%. Такая динамика объясняется ростом процентных ставок и уменьшением доли задолженности по кредитам, выданным по высоким ставкам, отмечается в исследовании.

Доля программ с господдержкой практически не изменилась относительно 2020 года и составила 28,3%. Однако во втором полугодии произошло переформатирование структуры спроса, в результате чего доля льготной ипотеки на новостройки в общем количестве выданных кредитов по госпрограммам снизилась на 8 процентных пунктов - до 63%, а доля семейной ипотеки выросла на 7 процентных пунктов - до 19%.

Что касается кредитов на индивидуальное жилищное строительство, земельные участки и жилые дома, то их доля за год сократилась на 0,4 процентного пункта - до 2%, говорится в исследовании.