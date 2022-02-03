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В Петербурге ипотечный портфель вырос за 2021 год почти на треть

Он составил 777,9 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Портфель ипотечных жилищных кредитов в Петербурге на 1 января 2022 года составил 777,9 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России.

"На 1 января 2022 года портфель ипотечных жилищных кредитов в Петербурге составил 777,9 млрд рублей, за год он вырос почти на треть. При этом доля просроченной задолженности за этот период снизилась до 0,4% с 0,6%", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Банке России, в декабре прошлого года были зафиксированы самые высокие темпы ежемесячного прироста, как по количеству выданных кредитов, так и по их объему за период после изменения условий программы льготного ипотечного кредитования со второго полугодия 2021 года. За декабрь прошлого года жители Петербурга оформили 8,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), что на 20,8% больше, чем месяцем ранее, в декабре объем выданных кредитов достиг 42 млрд рублей.

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РоссияСанкт-Петербург
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