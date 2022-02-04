В Свердловской области не достроены более 20 домов обманутых дольщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Более 20 жилых домов обманутых дольщиков не достроены в Свердловской области на начало 2022 года. В числе пострадавших 280 человек, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

"В регионе на начало февраля - 23 проблемных объекта: восемь жилых домов в Сысертском районе, четыре - в Лесном, три - в Екатеринбурге, два - в Первоуральске, по одному в Дегтярске, Нижнем Тагиле и Серове. Кроме этого, есть три недостроенных нежилых объекта в областной столице. В числе пострадавших - 280 человек, имеющих договоры долевого участия в строительстве жилья", - говорится в сообщении.

К восстановлению прав дольщиков региональные власти подключают инвесторов, регион плотно работает с Фондом развития территорий. Часть объектов достраивает новый застройщик, где-то работа завершается силами ЖСК.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что в регионе проделана большая работа по решению проблемы, однако остается много технических моментов. "Необходимо взять их на жесткий контроль и максимально ускорить процесс. Скоординировать действия профильных структур и как можно быстрее восстановить права людей", - отметил полпред.