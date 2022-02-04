"ДОМ.РФ Девелопмент" выбрал проектировщиков для микрорайонов во Владивостоке и Владимире

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Компания "ДОМ.РФ Девелопмент", которая входит в структуру института развития ДОМ.РФ, выбрала проектировщиков для строительства микрорайонов во Владивостоке и Владимире, разрешения на строительство могут быть получены во второй половине 2022 года. Об этом сообщили в ДОМ.РФ.

"Архитектурное бюро Kamen Architects займется проведением проектно-изыскательских работ для будущих микрорайонов от компании "ДОМ.РФ Девелопмент" в Приморье и Владимирской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бюро разработает архитектурно-градостроительную концепцию, проведет предпроектную проработку и подготовит проектную документацию по двум земельным участкам во Владивостоке и одному - во Владимире. Общая площадь застройки составит около 450 тыс. кв. м жилья. Разрешения на строительство во Владивостоке и Владимире могут быть получены во второй половине 2022 года, уточнили в пресс-службе.

Во Владивостоке "ДОМ.РФ Девелопмент" планирует реализовать проект на участках в бухте Патрокл (ул. Басаргина, Катерная и Можайская) общей площадью 30,3 га с общим градостроительным потенциалом 407 тыс. кв. м жилья. Во Владимире - на участке 2,3 га с градпотенциалом 40 тыс. кв. м.

"ДОМ.РФ Девелопмент" создали в 2021 году. Компания специализируется на реализации девелоперских проектов в регионах России на вовлеченных в оборот неиспользуемых федеральных земель.