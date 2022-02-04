В Краснодаре ЖК получил акт ввода в эксплуатацию спустя 10 лет после начала стройки

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти выдали акт ввода в эксплуатацию ЖК "РичХаус" в Краснодаре спустя 10 лет после начала строительства. Заселение в ЖК ожидают 492 семьи, сообщил в своем Instagram глава города Андрей Алексеенко.

"Вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края об обязании департамента архитектуры и градостроительства Краснодара ввести в эксплуатацию ЖК "РичХаус", сегодня департамент выдал акт ввода в эксплуатацию на данный объект",- написал Алексеенко.

Он уточнил, что возведение ЖК началась в декабре 2012 года. Изначально застройщик - ООО "Линдт" - должен был завершить объект ещё в 2016 году. В итоге строительно-монтажные работы и приведение всей документации в порядок осуществил инвестор - ООО "АльфаСтройКубань".

"Сейчас все работы на двух 16-этажных домах и парковке завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК "РичХаус" выдано. Уже в ближайшее время законные собственники 492 квартир смогут получить ключи и начать обустраиваться на новом месте", - отметил он.

Краснодарский край на протяжении многих лет сохраняет позиции одного из лидеров жилищного строительства среди регионов России. По данным администрации Краснодарского края только за восемь месяцев 2021 года на Кубани ввели в эксплуатацию 3 млн кв. метров жилья - это на 0,8% выше уровня того же периода 2020 года, среди них многоквартирных домов - 1,7 млн кв. метров. При этом кроме решения проблемы долгостроев и предупреждения их дальнейшего появления, власти Краснодарского края ведут борьбу и с самовольным строительством.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. В 2006 году в регионе были выявлены 7 416 самовольных объектов строительства, затем в крае начала применяться система сноса таких объектов.