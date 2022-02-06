Москвичи и зумеры из регионов чаще всего снимают апартаменты в Москве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Москвичи, уже обладающие столичной пропиской, а также представители поколения Z, или зумеры (с 1997 года по настоящее время), чаще других снимают апартаменты в Москве, на их долю приходится около 65% арендаторов такой недвижимости. Об этом ТАСС сообщила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

"Апартаменты снимают те, кому наличие возможности регистрации непринципиально. Это могут быть москвичи, уже обладающие столичной пропиской, а также достаточно молодая иногородняя аудитория без детей, которая мобильна, легка на подъем и тоже не нуждается в регистрации. Часто это зумеры, которые относятся к жилью не так, как предыдущие поколения", - сказала Дымова, уточнив, что на эти группы приходится около 65% арендаторов апартаментов.

По ее словам, в среднем двухкомнатные апартаменты до 55 кв. м в пределах старых границ Москвы сегодня можно снять за 80 тыс. рублей в месяц. Это примерно на 18% больше стоимости аренды квартиры, потому что обычно апартаменты расположены в более новых комплексах с дополнительными сервисами, в них часто выполнен свежий ремонт. По состоянию на начало февраля самые дешевые апартаменты в столице сдаются за 17,5 тыс. рублей в месяц, самые дорогие - за 2,5 млн рублей в месяц.

Апартаменты часто приобретаются для инвестиций, то есть для последующей сдачи в аренду и перепродажи, пояснили в Est-a-Tet. Сейчас на долю апартаментов приходится около 8% в общем объеме арендного предложения в Москве, тогда как год назад показатель не превышал 4%, уточнили в компании.

Апартаменты являются нежилыми помещениями, поэтому их собственники не могут получить постоянную регистрацию. В Госдуме находится законопроект, который предлагает ввести понятие многофункционального здания, состоящего из нежилых и жилых помещений, расположенного вне границ жилой застройки.