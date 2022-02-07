В Москве выставили на торги 22 нежилых помещения

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Порядка 22 нежилых зданий в центре Москвы выставили на торги. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"В Центральном административном округе город выставил на торги 22 нежилых помещения: 15 на продажу и семь - в аренду. Площадь объектов варьируется от 10 до 359 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, больше всего объектов - восемь - находятся в Басманном районе Москвы. По четыре помещения можно приобрести в Таганском районе и Хамовниках. В Замоскворечье, Пресненском и Тверском районах выставлено по два объекта.

Четыре из сдаваемых в аренду помещений сдаются на 10 лет, три - на пять. Самая высокая начальная цена- более 3,8 млн рублей за год аренды - принадлежит объекту площадью 194,7 кв. м, который находится вблизи станции метро "Смоленская" по адресу: Смоленский бульвар, дом 22/14. До всех выставленных на торги помещений легко добираться на транспорте или пешком. В них смогут разместиться магазины, мастерские и предприятия бытовых услуг.

"Ознакомиться со всеми представленными лотами, а также посмотреть имущество можно в период заявочной кампании. Электронные аукционы пройдут в феврале и марте", - говорится в сообщении.

Узнать о правилах проведения торгов и ознакомиться с лотовой документацией можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе "Имущество от города".