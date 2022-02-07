Белгородские власти закупят более 100 квартир для медиков в 2022 году

БЕЛГОРОД, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Белгородской области в этом году закупят более 100 квартир для врачей, это позволит привлечь в систему здравоохранения региона новые кадры. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

"Для привлечения медиков в Белгородскую область в 2022 году закупят 102 квартиры за счет бюджета области, из внебюджетных источников будут профинансирована покупка 20 жилых помещений. На эти цели будет выделено почти 400 млн рублей. Все квартиры должны быть переданы в областную собственность до конца года", - сообщает пресс-служба.

В ведомстве отметили, что активная работа по ликвидации нехватки медицинских кадров в регионе по поручению губернатора Вячеслава Гладкова ведется второй год. Так, в минувшем году муниципалитеты получили 158 квартир для медиков. Приоритет отдается квартирам с большой площадью, мебелью, качественным ремонтом. В последующем у медиков появится возможность перевести полученные квартиры в собственность.

"Конечная цель программы - не приобретение квартиры, а привлечение в наши учреждения медицинских работников. Буду персонально с каждым главой муниципалитета следить за ситуацией на каждой территории", - сказал сегодня на заседании правительства Гладков.