Омская область заключила соглашение о строительстве в Омске 300 тыс. кв. м жилья

ОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Омской области и мэрия Омска заключили соглашение с одним из крупнейших застройщиков Сибири группой компаний "Стройбетон" о возведении в региональном центре двух жилых кварталов общей площадь около 300 тыс. кв. м жилья, сообщается в понедельник на инвестиционном интернет-портале Омской области. Объем инвестиций в проект оценивается в 25,5 млрд рублей.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что только в Омске должно ежегодно вводиться в эксплуатацию минимум 700 тыс. кв. м жилья. По его словам, сейчас этот показатель составляет 350-400 тыс. кв. м в год. Для решения этой задачи власти привлекают застройщиков из других регионов.

"Для нас важно, что мы подписали сегодня соглашение о строительстве нового микрорайона в рамках масштабного проекта именно с нашей омской группой компаний "Стройбетон". Считаю необходимым соблюдать баланс сил на строительном рынке, чтобы были удовлетворены интересы и наших строителей, и тех компаний, которые приходят из других регионов. Должна быть здоровая конкуренция. Этот масштабный проект предусматривает строительство более 300 тыс. кв. м. жилья в поселке "Амурский-2", - цитирует портал Буркова.

Губернатор добавил, что реализация масштабного строительного проекта и повышение конкуренции позволит с одной стороны снизить цены на жилье, с другой - повысить его качество. Также благодаря соглашению вырастут налоговые отчисления в региональный и муниципальный бюджеты, появятся новые рабочие места. Под застройку инвестору будет выделено 85 тыс. га земли. В двух новых микрорайонах предусмотрено строительство трех детских садов. Объем инвестиций в проект оценивается в 25,5 млрд рублей.

По словам мэра Омска Сергея Шелеста, соглашение предусматривает передачу инвестором 5% жилья для переселения детей-сирот и расселения аварийного и ветхого жилья. Генеральный директор ГК "Стройбетон" Александр Сасин добавил, что застройщик также планирует строительство парковой зоны и кинотеатров для досуга. "Проект будет очень масштабным. Он будет реализован в течение 10 лет. Омичи получат 6 тыс. квартир. Мы уже начали проектирование двух социальных объектов - двух детских садиков по 310 мест, и уже в этом году будем готовы передать эти проекты городу. В этом году мы будем вести только проектные работы, в следующем году мы выходим уже на строительство", - цитирует портал Сасина.