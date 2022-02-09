Почти 20% госконтрактов в строительстве были сорваны и не исполнены в 2021 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Около 20%, или 38,4 тыс., государственных контрактов были расторгнуты по итогам 2021 года, в том числе из-за несоответствия цены строительства рынку. Об этом сообщил во вторник журналистам президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"Мы мониторим количество расторгнутых контрактов. Оно, к сожалению, растет. На сегодняшний момент по итогам 2021 года почти 20% контрактов, заключенных в рамках конкурсных процедур ФЗ-44 (о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд - прим. ТАСС), были расторгнуты", - сказал Глушков.

По его словам, госконтракты были расторгнуты в связи с невозможностью исполнения обязательств со стороны подрядчиков.

При этом динамика расторгнутых контрактов ежегодно растет. В 2020 году таких выявлено 17,9%, или 35 тыс., а в 2019 году - 15,3%, или 33,6 тыс.

По данным НОСТРОЙ, в 2021 году было заключено 193 тыс. государственных контрактов на почти 3,9 трлн рублей.