В Минстрое заявили, что платформа арендного жилья учтет интересы пожилых людей

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Законопроект о платформе учета аренды предусмотрит возможность комфортной работы для граждан пенсионного возраста. Пожилые не потеряют пенсионные льготы, сообщил во вторник ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"Сегодня мы с коллегами из Минфина, из Минэка согласовываем подходы к законопроекту. Как только будет согласована и сформирована позиция правительства, сразу будем вносить [на рассмотрение в Госдуму]", - сказал Стасишин.

В частности, по его словам, прорабатывается вопрос учета интересов людей старшего поколения, у которых могут возникнуть сложности с использованием цифровых сервисов. "Именно этим мы сейчас и занимаемся, чтобы им было комфортно работать", - сказал замминистра.

Стасишин подчеркнул, что пожилые граждане не потеряют пенсионные льготы при работе с платформой. При этом вопрос налогового вычета для официально зарегистрировавшихся на платформе на данный момент не обсуждался.

Новая информационная система будет вести учет договоров аренды недвижимости. Главная задача сервиса - обеление рынка арендного жилья. Все действующие агрегаторы подбора недвижимости будут интегрированы с государственной платформой учета аренды жилья. Ранее стало известно, что Минстрой России планирует привлечь частных инвесторов для создания на основе концессии цифровой платформы по учету рынка арендного жилья.