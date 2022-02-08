Нижегородские власти в этом году планируют решить проблему 1 тыс. обманутых дольщиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области в 2022 году планируют восстановить права 1 тыс. обманутых дольщиков, сократив их число в реестре до 500, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"В прошлом году удалось восстановить справедливость в отношении более 2 000 семей. В 2022 году планируем помочь еще почти 1 000 дольщикам. Новых у нас не появляется, поскольку механизмы защиты работают. Все эти меры позволят добиться того, чтобы к 2024 году само понятие "обманутый дольщик" ушло в прошлое", - приводит слова Никитина пресс-служба.

Губернатор отметил, что на начало 2019 года в регионе было почти 7 тыс. обманутых дольщиков. Сейчас в реестре осталось всего 17 объектов, это 1 500 человек. "То есть уже удалось решить проблему почти 5 500 человек. По всем оставшимся объектам уже приняты соответствующие решения, в том числе наблюдательного совета федерального Фонда помощи обманутым дольщикам, и все права людей будут восстановлены", - прокомментировал Никитин.

Глава региона сообщил, что в области разработали и внедрили несколько механизмов помощи, в том числе за счет привлечения средств федерального бюджета.