В Курганской области планируют построить 600 тыс. кв. м жилья до 2030 года в рамках КРТ

ТАСС, 9 февраля. Строительство не менее 600 тыс. кв. м жилья и 50 тыс. кв. м коммерческой недвижимости запланировано до 2030 года в Курганской области в рамках комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора области.

"В регионе создан банк земельных участков, включающий в себя 1 187 га свободной земли. Под КРТ до 2030 года планируют вовлечь незастроенные участки площадью 259,4 га, где планируется построить минимум 600 тыс. кв. м жилья и 50 тыс. кв. м коммерческой недвижимости", - говорится в сообщении.

Уже начаты работы по созданию первого в регионе проекта КРТ - жилого комплекса в микрорайоне Заозерный на берегу озера Черное в Кургане. Жителям будущего комплекса предложат квартиры в мало- и среднеэтажных многоквартирных домах и двухэтажные таунхаусы с персональными террасами или двориками позади дома. Площадь квартала для 12 тыс. человек составит 155 га.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.