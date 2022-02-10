ЦИАН выяснил, в каких городах новостройки дешевле вторичного жилья

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Жилье на вторичном рынке недвижимости оказалось дороже квартир в новостройках в четверти российских городов с населением от 500 тыс. человек, говорится в исследовании компании "Циан".

"Почти в 75% городов новостройки являются менее доступными. Причина в том, что в большинстве локаций (70%) в 2021 году новостройки дорожали быстрее, чем вторичное жилье. Среди миллионников только в трех городах готовое жилье доступнее для покупателей", - говорится в сообщении.

Так, согласно исследованию, квартиры на первичном рынке в крупных городах за год подорожали в среднем на 34%, достигнув в январе 109,4 тыс. рублей за квадратный метр. Рост произошел вследствие действия льготной ипотеки, выхода большого числа дорогих новинок, повышенного спроса на более доступное жилье и в целом более высокого качества продукта. В свою очередь вторичное жилье подорожало на 29% - до 102,5 тыс. рублей за квадратный метр.

Наибольший разрыв в цене между "первичкой" и "вторичкой" наблюдается в Сочи, где квадратный метр в новостройках на 128 тыс. рублей (или на 49%) дороже. Также значительно дороже первичное жилье в Томске, Омске и Ярославле (в среднем на 30 тыс. рублей за квадратный метр). Самое высокое превышение цены на вторичном рынке над ценой на первичном - в Махачкале (28,5 тыс. рублей). Более чем на 10 тыс. рублей за квадратный метр готовые квартиры дороже в Санкт-Петербурге, Самаре, Владивостоке и Иркутске.

"В 2022 году мы ожидаем более сдержанные темпы роста цен (10-15% против 25-30% в 2021 году), однако ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем с высокой долей вероятности будет еще увеличиваться", - приводятся в сообщении слова руководителя "Циан. Аналитика" Алексея Попова.

В исследование вошли 35 городов с населением от 500 тыс. человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир и на вторичном, и на первичном рынках, а также Сочи, Московская и Ленинградская области.