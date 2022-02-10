Количество эскроу-счетов застройщиков выросло в два раза в Башкирии за 2021 год

УФА, 10 февраля. /ТАСС/. Количество кредитных договоров между банками и застройщиками, используемыми для строительства жилых домов, выросло в два раза за 2021 год в Башкирии. Лимит по ним также удвоился и превысил 82,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства республики в четверг.

"За 2021 год в Башкортостане количество действующих кредитных договоров между банками и застройщиками, использующими счета эскроу, выросло в два раза - до 116. Общий лимит по ним также удвоился и составил 82,6 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Самые высокие показатели кредитования застройщиков пришлись на декабрь 2021 года, что связано с началом строительства новых объектов. По завершенным проектам строительным компаниям перечислены 17,4 млрд рублей, добавили в правительстве. "Несмотря на некоторые сложности, с которыми девелоперы столкнулись в момент перехода на счета эскроу, динамика последних лет демонстрирует слаженное взаимодействие застройщиков с банковским сектором. Это позволило нам достичь хороших результатов по вводу жилья в 2021 году, установив исторический максимум на отметке почти в 3 млн кв. м", - также приводятся в сообщении слова заместителя министра строительства и архитектуры республики Артема Ковшова.