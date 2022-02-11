Эксперты отмечают спрос на коворкинги и сохранение ставок на коммерческие площади в Москве

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Среди предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса в Москве растет интерес к аренде коворкингов, их привлекает гибкость таких пространств. В целом, средние арендные ставки на коммерческие помещения в столице по итогам первого месяца 2022 года не увеличились в сравнении с концом прошлого года, сообщили ТАСС опрошенные эксперты.

Средние арендные ставки на коммерческие помещения в Москве по итогам января 2022 года сохранились, согласно исследованию "Авито недвижимости", на уровне декабря прошлого года. При этом средняя стоимость аренды объектов общепита в январе 2022 года относительно января 2021 года выросла на 32,5% (до 450 тыс. рублей за помещение в месяц), торговых площадей - на 17% (до 349 996 рублей в месяц), офисов и коворкингов - на 16,5% (до 180 024 рублей в месяц).

Как отметил руководитель направления коммерческой недвижимости "Авито недвижимости" Тимур Зайцев, причина роста арендных ставок на коммерческую недвижимость - в восстановлении рынка после кризисного периода в 2020 году, о чем также говорят показатели спроса. Так, интерес предпринимателей к аренде площадей для заведений общепита на сервисе в январе 2022 года относительно января 2021 года вырос на 9,5%, торговых площадей - на 25%, офисов - на 59%.

По данным аналитики, спрос на офисы и коворкинги в Москве в 2021 году в сравнении с 2020 годом вырос на 33%. Средняя цена за соответствующий объект в месяц в прошлом году составила 189 868 рублей, по отношению к 2020 году она выросла на 12%. Спрос на торговые площади в столице по итогам 2021 года вырос на 11%, средняя цена за объект в месяц составила 330 018 рублей (плюс 6% к 2020 году).

По словам Зайцева, одним из трендов рынка коммерческой недвижимости, который сохранит свою актуальность в текущем году, станет рост интереса предпринимателей из сектора МСП к гибким пространствам и коворкингам. "С распространением дистанционных режимов работы в офисах компаний становится больше незакрепленных рабочих мест, зон коллаборации и переговорных. Для России коворкинги являются относительно новым явлением. Тем не менее, с каждым годом в стране открывается все больше коворкинг-пространств, при этом сегмент развивается не только в главных деловых центрах страны - Москве и Санкт-Петербурге, но и в крупных регионах, где с начала пандемии также заметно усилился интерес к организации коворкингов со стороны девелоперов и собственников помещений, что говорит о скором расширении рынка", - уточнил он.

Мода на коворкинги

Основатель компании "Лэндл" (Москва), юрист в сфере недвижимости Алексей Клышин также отметил тенденцию к аренде коворкингов, он связывает ее с пандемией. По завершению самоизоляции рост их заполняемости не наблюдался, однако со временем предприниматели поняли, что арендовать коворкинг выгоднее, чем офис, объяснил он. Люди поняли, что работать удаленно тяжело, "в каких-то бизнесах невозможно работать в полной удаленке, потому что непонятно, что делают люди", считает Клышин. "Мы видим, что в принципе заполняемость [в коворкингах] довольно-таки приличная. То есть, если они заполнились больше, чем на 50%, то они поднимают стоимость, понимая, что плюс еще есть компании, которые арендуют эти коворкинги огромными площадями, то есть, этажами", - сказал он.

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова считает, что в 2021 году могла вырасти стоимость аренды коворкингов, но не офисов. "К сожалению, аренда офисов очень пострадала во время локдауна. Многие перешли на удаленку, и этот сегмент еще полностью не восстановился", - отметила она. Перескокова считает, что сейчас спрос на коворкинги стабильно высокий, а интерес к аренде офисов падает.

Для бизнеса плюс коворкингов - в быстрой смене числа мест для сотрудников, говорит генеральный директор платформы по взаимодействию с талантами Сhangellenge Андрей Алясов. "Никто не знает, сколько реально сотрудников придется вернуть в офис. <…> С коворкингами все проще: можно достаточно быстро менять объем, количество мест. Поэтому они стали в большей степени доступны. Условно, на компанию в 100 человек в коворкинге будут снимать места для 20, если начнут ходить больше [сотрудников], снимут для 30, меньше - для 10", - подчеркнул он.

С Алясовым согласна основатель EILab (компания-разработчик цифровой платформы "Работающий эмоциональный интеллект"), эксперт московского городского отделения "Опоры России" Елена Хлевная. "У нас большая часть команды работает на удаленке, и мы не собираемся возвращаться, даже если это требование отменят. Это оказалось достаточно удобным, эффективным, мы привыкли к [удаленной работе]. Но возникает необходимость в гибких пространствах и гибких рабочих местах - часть команды время от времени у нас встречается и работает в коворкингах", - сказала она.

Управляющий партнер кадрового агентства Staff-up (Москва) Елена Лимонова, напротив, отметила, что ее компания не рассматривает на перспективу "дистант". "Удаленная работа не прямой путь к эффективности. Поэтому компании начали обратно приглашать людей в офисы. Собственно, не все готовы работать дома, особенно люди, имеющие маленьких детей или живущие в каких-то стесненных условиях. Они тоже предпочитают вернуться на свои рабочие места", - подчеркнула она.

Фитнес и туризм

Январь и февраль - "плохие" месяцы для роста арендных ставок на коммерческую недвижимость, говорит Клышин. "В этом году, по крайней мере, мы не увидели, был какой-то рост цен. Мне кажется, что они остались ровно на том же уровне, что и в декабре", - сказал он.

Председатель правления межрегиональной общественной организации "Союз отельеров" Роман Сабиржанов отметил, что в начале февраля ему поступила жалоба на собственника, "который два года не повышал аренду, а сейчас решил повысить сразу на 20%". "К сожалению, у предпринимателя с собственником в договоре не было никаких ограничений в рамках этого пункта. Обычно правильно прописывать какой-то верхний потолок индексации. А тут он не [был] прописан, и собственник решил воспользоваться этим моментом", - сказал он. Сабиржанов считает, что любое колебание в части арендных ставок для бизнеса "будет совсем не к месту", поэтому арендодателям стоит подождать до середины весны.

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), 40% из более чем 100 опрошенных фитнес-клубов Москвы отметили рост ставок аренды помещений в январе 2022 года. Повышение составило 5-10% к 2021 году. "Основных причины две: либо рост ставки был изначально "зашит" в договор аренды, либо инициируется арендодателем из-за роста его затрат. При этом 60% арендодателей удается сдерживать рост аренды. Сам по себе рост ставки укладывается в годовую инфляцию. <…> Но учитывая, что более 65% клубов получили в прошлом году убытки, причем у 40% они составили более 15% по сравнению с 2019 годом, а также накопленную за два пандемийных года долговую нагрузку, повышение аренды может стать критичной для некоторых клубов", - ответили в пресс-службе.