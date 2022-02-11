В Оренбургской области количество раскрытых эскроу-счетов выросло в семь раз в 2021 году

ТАСС, 11 февраля. Количество раскрытых эскроу-счетов, по которым денежные средства перечислены застройщикам после сдачи объекта, увеличилось в семь раз в Оренбургской области в 2021 году. Также в 8,5 раза выросла сумма перечисленных дольщиками денег, сообщила пресс-служба Управления информационной политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской области.

"На 1 января 2022 года в регионе раскрыты 7 156 счетов эскроу, что в семь раз больше, чем год назад. По этому показателю Оренбуржье находится на четвертом месте среди регионов Приволжского федерального округа. Раскрытыми называются счета, средства с которых перечислены застройщику после сдачи объекта в эксплуатацию. На 1 января по завершенным проектам с использованием эскроу застройщики получили от дольщиков 14,4 млрд рублей, что в 8,5 раза больше, чем на начало прошлого года", - сказано в сообщении.

Количество действующих счетов эскроу за год увеличилось на 20% и превысило 2 тыс., сумма средств на них увеличилась в 1,5 раза, достигнув 4 млрд рублей.