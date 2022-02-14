Более 4,5 тыс. участков в Москве с "временным" статусом могут перевести в архив

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. земельных участков в Москве с "временным" статусом могут перевести в архив с 1 марта 2022 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного Росреестра.

В период с 1 марта 2008 года до 1 января 2017 года "временный" статус присваивался земельным участкам, поставленным на государственный кадастровый учет, но в отношении которых права не были зарегистрированы.

"В настоящее время в Едином реестре недвижимости содержится информация о более чем 8 тыс. объектов с "временным" статусом на территории Москвы, в том числе 4,5 тыс. земельных участков и 3,5 тыс. объектов капитального строительства. Если до начала марта владельцы участков с "временным" статусом не зарегистрируют права собственности, тогда запись в реестре поменяется на категорию "архивный". А значит придется снова проходить процедуру оформления и ставить на кадастровый учет", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Уточняется, что в случае изменения статуса на "архивный" объект будет снят с кадастрового учета. Однако земельный участок с соответствующими характеристиками (в том числе в тех же границах) может быть сформирован вновь в порядке, предусмотренном в отношении объектов недвижимости, которые носят временный характер. Земельные участки с "архивным" статусом не могут быть проданы, разделены на доли или наследованы до тех пор, пока в их отношении не будут проведены все необходимые учетно-регистрационные процедуры, поясняют в Росреестре.

Чтобы оформить право на объекты недвижимости со статусом "временный", необходимо обратиться в центры госуслуг "Мои документы", подать заявление о государственной регистрации прав без одновременного государственного кадастрового учета (при наличии таких сведений в ЕГРН) и приложить правоустанавливающие документы. В течение семи рабочих дней сведения о регистрации права будут внесены в реестр.