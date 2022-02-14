В Гольяново передали под заселение первый дом по программе реновации

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел дом на Щелковском шоссе, который стал первым из переданных под переселение по программе реновации в столичном районе Гольяново.

"С этим домом началась программа реновации в Гольяново. Еще два дома строятся - один построен будет уже в этом году, следующий - в 2023 году. Потом уже, после сноса пятиэтажек, [из которых переедут жители в два новых дома], будут вторая волна [переселения], третья волна, и все 100 домов в Гольяново, которые необходимы, все будут построены. Надеюсь, что все будут высокого качества, хорошие", - сказал Собянин в ходе беседы с жителями, поздравив их с новосельем.

Он отметил, что на первом этаже дома разместился офис программы реновации, где жители могут сообщить, какие недочеты следует исправить строителям.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Около миллиона москвичей переедут в современные квартиры с улучшенной отделкой, запланировано расселение 5 175 домов. Для реализации программы подобрали свыше 534 стартовых площадок, построили и ввели в эксплуатацию 183 новых дома.