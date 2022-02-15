В Петрозаводске построят новое жилье на месте аварийного по проекту комплексного развития

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 февраля. /ТАСС/. Пилотным проектом комплексного развития городских территорий в Петрозаводске станет застройка квартала между улицами Шотмана и Сорокской. На месте признанных аварийными домов появится новое жилье с социальными объектами, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава администрации столицы Карелии Владимир Любарский.

"В качестве пилотного проекта решено апробировать механизм комплексного развития территории жилой застройки, ограниченной улицами Северной, Шотмана, Сорокской и внутриквартальным проездом. На этом участке расположено 10 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу", - говорится в сообщении.

Воплощать в жизнь проект комплексной застройки будет за собственные средства частный застройщик, которого выберут по конкурсу. Процедуру торгов объявят весной. По словам Любарского, до конца года подрядчику будет необходимо представить проект планировки жилого квартала, а также согласовать его на публичных слушаниях. После этого начнется расселение людей из аварийных домов и их снос.

"В каждом конкретном случае вопрос будет решаться индивидуально. Но уже сейчас надо понимать, что эти дома признаны аварийными, но не включены в действующую программу расселения. Поэтому попадание домов в программу комплексного развития территорий существенно ускорит вопрос переезда горожан в новое жилье", - написал мэр города, добавив, что завершить проект планируется к 2032 году.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске механизм комплексного развития территорий также затронет кварталы в жилом районе Зарека и около Октябрьского проспекта. На проект комплексного развития Октябрьского района Карелии одобрили инфраструктурный кредит в размере 1,2 млрд рублей. Средства направят на модернизацию сетей.

Карелия приняла обязательства по ускоренному выполнению второго этапа программы расселения аварийного жилья и планирует завершить его до конца 2023 года. Новый этап региональной программы будет значительно превышать объемы предыдущих, в него уже попали более 1 млн квадратных метров аварийного жилья - более 4 тыс. домов. Власти Карелии рассчитывают, что смогут начать расселение раньше 2024 года.