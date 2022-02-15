Дума создала комиссию по обеспечению жилищных прав граждан

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла два постановления о создании комиссии палаты по обеспечению жилищных прав граждан. Комиссию возглавит член комитета Думы по региональной политике и местному самоуправлению Галина Хованская ("Справедливая Россия - За правду").

Первое постановление вносит поправки в регламент работы палаты. "Для рассмотрения вопросов, связанных с обеспечением жилищных прав граждан, Государственная дума на срок полномочий данного созыва образует комиссию Государственной думы по обеспечению жилищных прав граждан", - отмечается в документе. Как указывается в постановлении, комиссия будет образована на основе принципа пропорционального представительства фракций.

Второе постановление направлено на утверждение положения о комиссии и предлагает избрать ее главой Галину Хованскую. Как отмечается в документе, к основным задачам деятельности комиссии относятся взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в целях получения объективной информации о принимаемых мерах для обеспечения жилищных прав граждан. Кроме того, в задачи комиссии также входит взаимодействие с уполномоченным по правам человека в РФ, общественными организациями, экспертным и научным сообществрм, жилищными объединениями граждан по вопросам обеспечения жилищных прав. Члены комиссии также займутся мониторингом законопроектов, касающихся регулирования обеспечения жилищных прав граждан, и предложений по внесению изменений в жилищное законодательство.

В октябре прошлого года лидер справороссов Сергей Миронов предложил Совету Думы создать в палате специальную комиссию по жилищному законодательству и жилищным правам граждан во главе с Хованской. В Госдуме седьмого созыва она возглавляла комитет по жилищной политике и ЖКХ, в восьмом созыве главой комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству стал депутат "Единой России" Сергей Пахомов. Хованская вошла в состав комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению.