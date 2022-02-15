Тамбовские власти решат проблемы семи домов-долгостроев до конца 2023 года

ТАМБОВ, 15 февраля. /ТАСС/. Проблему семи домов-долгостроев намерены решить в Тамбовской области до конца 2023 года. Об этом сообщил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров в ходе прямой линии с населением.

"У нас сейчас в Тамбовской области проблемными остаются десять многоквартирных жилых домов. В отношении каждого объекта разработаны меры правового и финансового характера. До конца 2023 года планируется достроить семь объектов, еще по трем будут предоставлены выплаты, так как их достройка нецелесообразна", - сообщил он.

Также Егоров рассказал о решении проблемы по дому № 77б по улице Киквидзе в Тамбове, дольщики которого обратились со своей проблемой на прямую линию к главе региона. Строительство многоэтажки было остановлено еще в 2016 году. На этом объекте пострадавшими признаны около 200 дольщиков.

"Конкретно по дому на улице Киквидзе: в настоящее время заключены договоры на обследование здания, на проектно-изыскательские работы. Далее будут проведены мероприятия по восстановлению проектно-сметной документации, по получению положительного заключения экспертизы проекта. Планируемый срок завершения строительства до 31 декабря 2023 года, однако постараемся успеть раньше", - сообщил Егоров.

Кроме того, в текущем году планируется достроить дом по улице Карла Маркса в Тамбове, тем самым решив проблему 66 участников долевого строительства. Также из единого реестра проблемных объектов будут исключены еще три дома: два в Тамбове и один - в поселке Строитель.