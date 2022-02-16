Более 900 тыс. участков с "временным" статусом станут "архивными" с 1 марта

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Более 900 тыс. земельных участков с "временным" статусом в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) станут "архивными" с 1 марта 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Росреестра.

В период с 1 марта 2008 года до 1 января 2017 года "временный" статус присваивался земельным участкам, поставленным на государственный кадастровый учет, но в отношении которых права не были зарегистрированы.

"Общее количество объектов недвижимости с "временным" статусом, которые в ЕГРН станут "архивными" с 1 марта 2022 года, 920 тыс.", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что всего по состоянию на 1 января 2022 года в ЕГРН зарегистрировано 62,3 млн земельных участков.

Больше всего таких участков в Республике Башкортостан (59,6 тыс.), Московской области (53,8 тыс.), Республике Татарстан (25,3 тыс.), Республике Саха (Якутия) (23,8 тыс.), Красноярском крае (23,6 тыс.), отмечают в Росреестре.

Как пояснили в ведомстве, фактически изменение статуса объекта в ЕГРН на "архивный" говорит о том, что объект снят с кадастрового учета. Однако присвоение "архивного" статуса не означает, что участок с соответствующими характеристиками (в том числе в тех же границах) не может быть сформирован вновь. Чтобы не проводить повторно процедуру образования земельного участка, следует до 1 марта 2022 года обратиться с заявлением о государственной регистрации права с приложением к нему необходимых правоустанавливающих документов, рассказали в Росреестре.