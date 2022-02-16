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Хуснуллин сообщил, что около 10 млн россиян улучшили жилищные условия в 2021 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Около 4,2 млн семей (или 10 млн человек) в России улучшили свои жилищные условия в 2021 году. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме.

"За прошедший год нам удалось построить 92,6 млн кв. м жилья. Это самый большой объем ввода за всю историю, включая Советский Союз. И мы не просто построили это жилье. Нам удалось, по предварительным оценкам, улучшить жилищные условия 4,2 млн семей, а это 10 млн человек", - сказал Хуснуллин.

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