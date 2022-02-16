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Хуснуллин предложил провести Госсовет по ЖКХ

По словам вице-премьера, тема ЖКХ заслуживает отдельного доклада.

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госсовет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) целесообразно провести в РФ, поскольку эта тема заслуживает отдельного внимания. Такое мнение высказал в среду вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Без системного решения по ЖКХ нам, к сожалению, прорыв сделать в отрасли будет тяжело. Мы готовим сейчас целый ряд решений, они касаются и нормативных, и финансовых, и организационных вопросов. Мы их вынесем на рабочую группу Госсовета уже завтра с участием регионов. И мы будем просить президента провести президиум Госсовета по этому вопросу", - сказал вице-премьер.

По словам Хуснуллина, тема ЖКХ заслуживает отдельного доклада. "Тема назрела давно, и все по ней задают много вопросов", - добавил он.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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