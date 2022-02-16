Банк ДОМ.РФ почти на треть увеличил выдачу ипотеки для военнослужащих в 2021 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие оформили на 30% больше ипотечных кредитов в Банке ДОМ.РФ в 2021 году, чем годом ранее. Всего выдано около 2 тыс. кредитов на 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

"В 2021 году военнослужащие оформили в Банке ДОМ.РФ на 30% больше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Им было выдано около 2 тыс. займов на общую сумму 4 млрд рублей", - говорится в релизе.

Большая часть ипотек (около 70%) оформлена на готовое жилье, оставшиеся 30% - на новостройки. Чаще всего за специальной ипотекой обращались военнослужащие в Московском регионе, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ростовской, Свердловской областях и Приморском крае. Например, в Москве и области объем выдачи ипотеки по программе для участников накопительно-ипотечной системы вырос в два раза, до 1,5 млрд рублей. Это позволило улучшить жилищные условия 700 военнослужащим.

В Краснодарском крае и Санкт-Петербурге выдача выросла в полтора раза и составила 250 кредитов на 450 млн рублей и 150 кредитов на 250 млн рублей соответственно.

По словам директора розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгения Шитикова, банк объединил стандартную ипотеку для военнослужащих с другими мерами государственной поддержки, например льготной ипотекой на новостройки и семейной ипотекой. Также теперь военнослужащие могут оформить кредит на жилье на первичном рынке, строящееся с использованием механизма счетов эскроу.

На "Семейную ипотеку для военнослужащих" по ставке от 4,4% в Банке ДОМ.РФ приходится около 35% всех выданных кредитов, на "Льготную военную ипотеку на новостройки" по ставке от 6,2% - 20%, а на стандартную программу для участников накопительно-ипотечной системы (НИС) со ставкой от 10,2% - около 45% оформленных ипотек.