Минстрой разработал правила управления общим имуществом в малоэтажных жилых комплексах

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минстрой РФ подготовил правила управления общим имуществом в малоэтажных жилых комплексах. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"[Законопроект] направлен на устранение правовой неопределенности в отношении создаваемых малоэтажных жилых комплексов. Законопроектом регулируются отношения, связанные с возникновением у собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажных жилых комплексах права общей долевой собственности на общее имущество, расположенное в границах таких комплексов, с управлением таким общим имуществом, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажных жилых комплексах", - говорится в сводном отчете к законопроекту.

Действующее законодательство не устанавливает правовой статус комплексов индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой и не регулирует отношения по управлению этим имуществом и его содержанию. На практике к общему имуществу относят земельные участки общего пользования конкретного жилищно-земельного комплекса, а также возводимые (приобретаемые) для обслуживания домов, участков и всего комплекса объекты инфраструктуры, уточняет в документе.

"Хотя имущество общего пользования в таких комплексах и может принадлежать на праве частной собственности определенному лицу (зачастую застройщику, либо аффилированному с ним лицу или лицам), фактически же оно используется не только в интересах этого лица, но и в интересах собственников, входящих в состав комплекса участков и домов, а также других проживающих там граждан", - отмечается в сводном отчете. Согласно законопроекту Минстроя РФ, орган местного самоуправления должен будет провести конкурсы по отбору управляющей организации после ввода в эксплуатацию жилых домов в малоэтажном ЖК, возведение которого велось по закону о долевом строительстве. Собственники индивидуальных жилых домов должны выбрать один из трех способов управления общим имуществом: непосредственное управление собственниками домов, если их количество не превышает 30, управление товариществом или управляющей организацией.

В документе указано, что собственник имущества общего пользования вправе устанавливать плату за пользование таким имуществом, порядок ее расчета которой устанавливает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В свою очередь правительство устанавливает порядок отнесения имущества общего пользования, за пользование которым должен быть определен размер платы. Решения общего собрания и протокол общего собрания должны размещаться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), а подлинники решений и протокола - в управляющую организацию, правление товарищества или в орган государственного жилищного надзора.

В конце 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, разграничивающий в законодательстве понятия "дом блокированной застройки" (таунхаус) и "многоквартирный дом". Кроме этого, требования закона об участии в долевом строительстве теперь распространены на отношения, возникающие при строительстве индивидуальных жилых домов в границах малоэтажных жилищных комплексов.