Более 400 жителей аварийных домов в Подмосковье подали заявления на жилищный сертификат

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Жители аварийных домов в Московской области подали свыше 400 заявлений на предоставление сертификата, предусматривающего выплату на приобретение нового жилья. Об этом в четверг сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

"На сегодняшний день собственниками аварийного жилья подано более 400 заявлений на предоставление сертификатов. Это более 14 тыс. квадратных м. Это именно те метры, которые благодаря введению поддержки мы сможем расселить досрочно", - сказал Локтев в ходе заседания Мособлдумы.

Он пояснил, что сертификат - это документ, на основании которого жители аварийных домов могут оплатить приобретение нового жилья за счет субсидии. "Это мера поддержки, при которой государство покупает у человека аварийное помещение. Его номинал - 83 963 рубля за один квадратный метр", - добавил министр.

Локтев рассказал, что площадь большинства аварийных помещений в регионе меньше 33,5 кв. м. Однако, если собственник передает властям квартиру меньшей площадью, то за счет сертификата он все равно сможет получить компенсацию за 33,5 кв. м, то есть 2,8 млн рублей.

"Получив сертификат, то есть документ, подтверждающий оплату, гражданин может самостоятельно выбрать себе жилье, которое ему необходимо, на территории Московской области, где посчитает нужным. Важно отметить, что принять и подать заявление на предоставление сертификата необходимо в срок до 15 марта, а само соглашение заключается до 1 мая", - отметил Локтев.