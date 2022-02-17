Ефимов заявил о повышении спроса на офисную недвижимость в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Повышенный спрос на офисную недвижимость, несмотря на введенные требования по удаленному режиму работы для трети сотрудников, фиксируется в Москве. Об этом сообщил в четверг в интервью телеканалу "Москва-24" заммэра столицы Владимир Ефимов.

"И мы (власти Москвы - прим. ТАСС) переходили на удаленную работу, и в целом бизнес переходил на удаленную работу, но мы на сегодняшний момент видим все равно повышенный спрос на объекты офисной недвижимости. И по целому ряду сегментов есть дефицит, особенно это касается высококачественных офисов <...>", - сказал он.

Требование о переводе на удаленку 30% работников было продлено в Москве до 1 апреля. Затем начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что работодателей выборочно проверят на соблюдение указа мэра об обязательном переводе сотрудников на дистанционный режим работы.