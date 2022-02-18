Объем введенного жилья в самом населенном районе ХМАО вырос за пять лет более чем на 15%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 февраля. /ТАСС/. Объем построенного жилья в самом населенном районе Ханты-Мансийского автономного округа - Сургутском - вырос за последние пять лет более чем на 15% и составил 310 тыс. кв. м. Об этом сообщил в пятницу во время отчета о работе за 2021 год глава района Андрей Трубецкой.

В районе проживают более 125 тыс. человек, район дает треть всего промышленного производства автономного округа.

"За последние пять лет ввод капитального жилья составил 310 тыс. кв. м. Это на 45 тыс. кв. м больше, чем за предыдущие пять лет работы. [В 2021 году] введено 83,5 тыс. кв. м капитального жилья, что на 10% больше, чем в прошлом году. Этой цифры в истории района никогда не было. Выкуплено у застройщиков 17,2 тыс. кв. м жилья", - сказал он.

Трубецкой добавил, что за последние пять лет в три раза увеличился объем средств, направленных на приобретение жилых помещений для переселения граждан. Всего приобретено 3 326 жилых помещений. Кроме того, за пять лет количество многодетных семей, состоящих в списке на получение земельного участка и вставших на учет до второго апреля 2016 года, сократилось в 11 раз.

По итогам 2021 года сократилось и число аварии на объектах ЖКХ на 30%, было отремонтировано восемь объектов ЖКХ. В целом, за пять лет было потрачено 660 млн рублей, заменено 60 км инженерных сетей.

Сургутский район образован 11 января 1924 года, его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км. Протяженность границ - 1 800 км, с севера на юг - 560 км, с запада на восток - 400 км. На территории района находятся 26 населенных пунктов.