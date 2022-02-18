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В России предложили ввести стандарты управления и обслуживания многоквартирных домов

Кроме того, предлагается внедрение публичных рейтингов управляющих организаций на основе ключевых параметров их деятельности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Стандарты управления и обслуживания многоквартирных домов (МКД) предложено внедрить на территории Российской Федерации. Инициатива содержится в новой версии стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, сообщил в пятницу ТАСС председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"В стратегии есть предложение внедрить единые стандарты по управлению и обслуживанию многоквартирных домов", - сказал депутат. По его словам, речь идет о разработке взамен разрозненных и технически устаревших правил комплекса требований, объединенных в рамках одного документа.

Кроме того, стратегией предлагается внедрение публичных рейтингов управляющих организаций на основе ключевых параметров их деятельности, а также развитие в малоэтажных комплексах способов управления общим имуществом собственников домов по аналогии с МКД.

Как сообщал на правительственном часе в Госдуме вице-премьер Марат Хуснуллин, стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года может быть утверждена весной 2022 года.

Ранее Минстрой принял решение объединить две разрабатываемые стратегии - по развитию строительной отрасли и по жилищно-коммунальному хозяйству. Целями стратегии являются повышение комфорта, качества и уровня жизни граждан, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и ЖКХ, а также минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

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