Расходы на льготные ипотечные программы могут превысить 1 трлн рублей до 2042 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. От 816 млрд до 1 трлн рублей в зависимости от размера ключевой ставки потребуется государству на субсидирование трех льготных ипотечных программ до 2042 года, говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года (есть в распоряжении ТАСС).

Речь идет о программах льготной ипотеки на новостройки, семейной и дальневосточной ипотеки. "По оценкам ДОМ.РФ, общие расходы бюджета на реализацию этих программ зависят от динамики ключевой ставки. В случае продолжения роста ключевой ставки до 9% за первый квартал 2022 года с последующим снижением с четвертого квартала 2022 года до 5,5% к середине 2024 года, в 2021-2042 годах составят 816 млрд рублей, в том числе в 2022-2024 годах 426 млрд рублей", - говорится в документе.

Дополнительный же рост ключевой ставки на 1 процентный пункт приведет к увеличению затрат бюджета на реализацию льготных ипотечных программ в 2021-2042 годах на 229 млрд рублей, то есть до 1,045 трлн рублей. Кроме того, на программу поддержки многодетных семей (выплата 450 тыс. рублей на погашение ипотеки) в 2022-2024 годах потребуется около 155 млрд рублей. На капитальный ремонт многоквартирных домов ежегодно направляется более 180 млрд рублей.

Вместе с этим, согласно проекту стратегии, для строительства к 2030 году 1 млрд кв. м жилья необходимо более 70 трлн рублей частных инвестиций и около 7 трлн рублей инвестиций в создание инфраструктуры под жилую застройку. С учетом того, что не менее 50% жилья приобретается в ипотеку, около 25 трлн рублей должны составить средства банков, а 55 трлн рублей - средства дольщиков.

Ускоренное обновление сетевого хозяйства потребует еще более 9,1 трлн рублей до 2030 года, а замена инфраструктуры с износом выше 60% - более 4 трлн рублей сверх инвестиций, предусмотренных в тарифах на инвестиционные программы (с учетом замены не менее 352,2 тыс. км сетей и модернизации не менее 165,2 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры до 2030 года).

"Критичным для успешной реализации стратегии является обеспечение макроэкономической стабильности и роста доходов населения в соответствии с базовыми прогнозами Минэкономразвития России и Банка России", - подчеркивается в документе.