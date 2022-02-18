Минстрой планирует создать единую цифровую платформу системы ценообразования в стройке

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Единая цифровая платформа системы ценообразования в строительстве может появиться в России, следует из проекта стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ страны до 2030 года (есть в распоряжении ТАСС).

"Создание единой цифровой платформы системы ценообразования в строительстве на базе ФГИС ЦС (федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве - прим. ТАСС), интегрированной с другими информационными системами и электронными торговыми площадками, обеспечивающей возможность формирования достоверной сметной стоимости на основании рыночных цен строительных ресурсов, актуальных сметных норм, учитывающих современные технологии и материалы, в автоматизированном режиме", - говорится в проекте.

В документе указано, что дополнительная специализированная торговая площадка по базе ФГИС ЦС позволит использовать информацию о фактической цене сделок купли-продажи строительных ресурсов при составлении смет. Также предполагается использовать данные торговых площадок, торговых домов, дилеров и других информационных систем для наполнения ФГИС ЦС и улучшения механизмов мониторинга цен на строительные ресурсы.

Ранее Минстрой принял решение объединить две разрабатываемые стратегии - по развитию строительной отрасли и по жилищно-коммунальному хозяйству. Целями стратегии являются повышение комфорта, качества и уровня жизни граждан, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и ЖКХ, а также минимизация негативного воздействия на окружающую среду.