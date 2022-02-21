Фонд развития территорий может построить около 4 млн кв. м жилья на переданных ему землях

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Градостроительный потенциал земельных участков с долгостроями, по которым дольщикам запланировали выплатить компенсации вместо достройки домов, составляет около 4 млн кв. метров жилья. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Фонда развития территорий.

"После выплаты компенсаций пострадавшим дольщикам на площадках долгостроев можно будет построить порядка 4 млн кв. метров жилья", - отмечается в релизе.

Сегодня фонд проводит оценку градостроительного потенциала земельных участков, на которых находятся более 600 долгостроев, по которым было принято решение о выплате компенсаций дольщикам.

"Дальнейшая судьба каждого из них и параметры возможного строительства будут определяться позднее", - отметил генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

По его словам, многие подобные площадки непригодны для дальнейшего строительства, поэтому необходим подробный аудит каждого участка.

"Перспективные проекты могут быть реализованы как силами фонда, так и привлеченными инвесторами. Хотим собрать предложения от инвесторов по объему будущего жилья, по способу участия в проекте, и после этого будем объявлять аукцион", - добавил Тимофеев.

При этом планируется, что фонд получит долю в виде недвижимости при реализации подобных проектов с привлечением инвесторов. Гендиректор фонда отметил, что предполагается предоставлять такие квартиры для социальных нужд. А при отсутствии такой потребности продавать и вовлекать в оборот средства от продажи для дальнейшего строительства.