ДОМ.РФ увеличил в 2021 году чистую прибыль по МСФО на 26,6%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль ДОМ.РФ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2021 года составила 33,3 млрд рублей, увеличившись на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ДОМ.РФ.

"Ключевые финансовые результаты группы продемонстрировали двузначные темпы роста. Активы ДОМ.РФ за 2021 год выросли на 37%, превысив 1,8 трлн рублей. Портфель финансирования жилищного строительства увеличился на 157%, а объем ипотечных активов впервые преодолел отметку в 1 трлн рублей. Чистая прибыль составила 33,3 млрд рублей (рост на 26,6% - прим. ТАСС) при рентабельности капитала на уровне 22,4%", - цитирует пресс-служба генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

По его словам, ДОМ.РФ с запасом выполняет нормативы финансовой устойчивости, установленные для компании правительством РФ и Центробанком.

Уточняется, что рентабельность собственных средств за 2021 год увеличилась на 5,6 процентного пункта - до 22,4%. Чистые процентные доходы за 2021 год составили 35,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48%. При этом собственные средства на 31 декабря 2021 года составили 157,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 12,8%.

Портфель проектного финансирования жилищного строительства на 31 декабря 2021 года достиг 2,1 трлн рублей (в том числе неиспользованные кредитные линии по проектному финансированию). Портфель ипотечных активов составил 1,08 трлн рублей, увеличившись с начала года на 19,2%.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества.