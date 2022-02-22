Крупнейший банк Крыма одобрил заявки на проектное финансирование более 1 млн кв. м жилья

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - РНКБ - одобрил заявки на проектное финансирование более одного миллиона квадратных метров жилья после перехода на счета эскроу. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе банка.

"С 1 июля 2019 года после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214 банк одобрил и подписал 46 сделок по проектам общей площадью 1,09 млн кв. м на общую сумму более 44 млрд рублей", - сообщили в банке.

Там уточнили, что в настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 12 проектов общей площадью более 267 тыс. кв. м на сумму 28,1 млрд рублей. Кроме того, с 1 июля 2019 года банк РНКБ открыл 8,2 тыс. счетов эскроу, из них в 2021 году - 4,5 тыс. счетов.

"По нашим прогнозам, в среднесрочной перспективе мы сможем превысить показатель по финансированию строительных проектов уже на 2-3 млн кв. м в зависимости от количества новых строительных проектов и спроса со стороны населения", - цитирует пресс-служба председателя правления РНКБ Михаила Якунина.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.