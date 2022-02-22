Ставрополье к 2030 году планирует увеличить ввод жилья на 30%

ПЯТИГОРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Ставропольский край к 2030 году планирует вводить 1,7 млн кв. м жилья в год, что на 30% больше текущих показателей. Для развития коммунальной инфраструктуры в городах края будут использовать механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора.

"За последние три года Ставрополье ежегодно вводит в строй в среднем 1,3 млн кв. м жилья в год. Целевые показатели нацпроекта выполняются. Вместе с тем, к 2030-у необходимо выйти на уровень уже 1,7 млн кв. м в год. Будущие площадки строительства необходимо обеспечивать инженерной, социальной инфраструктурой. Мы заинтересованы использовать новые финансовые механизмы для решения этой задачи", - отметил губернатор Владимир Владимиров в ходе рабочей встречи с генеральным директором АО "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.

Отмечается, что рассматривается возможность использования механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ для развития коммунальной инфраструктуры в городах Ставрополья. Вложения в инфраструктуру являются важным условием для выполнения в регионе задач, поставленных национальным проектом в сфере жилищного строительства.

"ДОМ.РФ предлагает субъектам эффективные механизмы для повышения доступности жилья и развития городов. С их помощью и при содействии региональных властей застройщики могут быстрее запускать проекты и создавать необходимую людям инфраструктуру. Мы готовы комплексно развивать территории на Ставрополье, используя все наши инструменты - от облигаций и проектного финансирования до льготных программ и непосредственно девелопмента", - приводятся в сообщении слова Мутко.

По данным пресс-службы, на встрече были обсуждены пути сотрудничества в рамках обновления лифтового хозяйства в регионе. Соответствующая программа была разработана по инициативе главы края в 2018 году. В ее рамках в многоквартирных домах было заменено около 770 лифтов с высокой степенью технического износа. В 2022-2025 годах предполагается заменить еще 1,4 тыс. лифтов.

Сообщается, что в этой работе может принять участие Щербинский лифтостроительный завод, который входит в группу ДОМ.РФ.